Shia LaBeouf confronta a mujer que lo acosa y video viral desata preocupación en redes

Un clip subido a Instagram el 13 de julio se volvió viral al mostrar al actor estadounidense Shia LaBeouf confrontando a una mujer que, según su historial digital, lo ha acosado durante varios meses. Desde el asiento del conductor, LaBeouf se acercó a la ventanilla del automóvil de la mujer y, en tono sereno, le dijo: “Dios te bendiga. Déjame en paz… estás asustando a mi papá, estás asustando a los míos”.
La mujer, identificada como Alyssa Couture, administra la cuenta @hfcampaign, que supera las 5,000 publicaciones y contiene cientos de videos dirigidos al actor con saludos como “Hi Shia”. Desde diciembre de 2025 ha publicado mensajes en los que se refiere a LaBeouf como su “esposo” y declara que lo extraña y lo ama. En la descripción del video, Couture asegura que “no estaba cerca de la casa de este hombre”.
Además, Couture ha abierto una campaña en GoFundMe en la que menciona padecer esquizofrenia, enfermedad cardíaca, escoliosis, trastorno de estrés postraumático, entre otras afecciones, sin que dichas afirmaciones hayan sido verificadas de manera independiente.
No se ha encontrado registro de denuncia judicial o proceso legal contra Couture por acoso. Tampoco hay declaraciones oficiales de LaBeouf o su representación al respecto.
El episodio ocurre pocos meses después de que LaBeouf enfrentara un proceso judicial en Nueva Orleans por un altercado durante las celebraciones de Mardi Gras en febrero de 2026. El actor se declaró culpable de cargos menores de agresión, recibiendo dos años de libertad condicional, tratamiento por abuso de alcohol y cursos de manejo de la ira. Su abogada, Sarah Chervinsky, señaló que el intérprete busca enfocarse en su familia y proyectos creativos.