Shia LaBeouf confronta a mujer que lo acosa y video viral desata preocupación en redes

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Un video publicado en Instagram muestra al actor Shia LaBeouf acercándose al vehículo de una mujer que, según sus publicaciones, lo acosa desde diciembre de 2025. LaBeouf le pide calmadamente que lo deje en paz, mientras la usuaria Alyssa Couture se defiende alegando que no estaba cerca de su domicilio. El hecho se difunde en redes sin que exista denuncia judicial formal contra la mujer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 05:15 PM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 04:26 PM.