De La Academia a La Casa de los Famosos: Yahir entra al reality más esperado

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El cantante y actor Yahir se une al elenco de la cuarta temporada del reality, ampliando la lista de participantes confirmados y generando gran expectativa entre los seguidores del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/07/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 14/07/2026 09:11 AM.