De La Academia a La Casa de los Famosos: Yahir entra al reality más esperado

La producción de La Casa de los Famosos México 4 anunció oficialmente la incorporación del cantante y actor Yahir, quien se suma a un elenco ya conformado por Ernesto Laguardia, Karina Torres, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo. La noticia, difundida por Grupo Milenio, ha despertado un amplio debate entre la audiencia, que reconoce al artista como una de las figuras más emblemáticas surgidas de La Academia.
Yahir Othón Parra, nacido el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, debutó en la primera generación de La Academia en 2002, donde quedó en cuarto lugar. A pesar de no haber ganado, su carisma le valió una base de seguidores que le permitió consolidar una carrera musical de más de dos décadas, con álbumes como Yahir, Otra historia de amor y Elemental. Entre sus éxitos destacan "Alucinado", "La locura" y "Detrás de mi ventana".
Además de la música, el artista ha incursionado con éxito en la actuación y el teatro musical, participando en telenovelas como Enamórate y Mi marido tiene familia, y en montajes como Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Superestrella. En 2022 regresó a La Academia como conductor de la edición conmemorativa de sus 20 años, ampliando su experiencia televisiva.
Su llegada a La Casa de los Famosos representa una oportunidad para que el público conozca una faceta más íntima y cotidiana del artista, fuera de los escenarios. Los seguidores esperan observar su convivencia con los demás participantes y cómo su trayectoria influirá en la dinámica del juego.
Con más de veinte años de trayectoria en la música, la televisión y el teatro, Yahir se posiciona como una de las personalidades más experimentadas del elenco confirmado hasta la fecha, lo que eleva las expectativas sobre su desempeño y su capacidad para conectar con la audiencia a lo largo de la competencia.