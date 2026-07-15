¿Despedida? Alejandra Jaramillo causa revuelo tras polémico mensaje sobre México

La controversia comenzó cuando México fue eliminado por Inglaterra en la fase de grupos del Mundial 2026. Alejandra Jaramillo, de origen ecuatoriano, publicó en sus redes un mensaje de burla que incluyó frases como “Chao, bye, sayonara”. El comentario generó una ola de críticas y pedidos de su despido por parte de usuarios que consideraron ofensiva la actitud hacia la selección mexicana.
Ante la presión, la conductora emitió una disculpa pública, explicando que su intención no era ofender, sino expresar la pasión deportiva que siente por su país natal. “Cuando México eliminó a mi país en el Mundial, yo me puse la camiseta de dar y recibir… nunca hubo una ofensa”, declaró.
La ausencia en el programa
En la emisión más reciente de ‘Siéntese quien pueda’, la audiencia notó la falta de Jaramillo. Los conductores presentaron a Jessica Rodríguez, colaboradora de ‘Despierta América’, como nueva integrante del equipo, sin mencionar el motivo de la salida de la ecuatoriana. Este hecho alimentó la teoría de un despido oficial.
¿Despedido o de vacaciones?
Hasta el momento, la cadena no ha confirmado ni negado el despido. Jaramillo, por su parte, compartió en Instagram una foto de la playa con un texto nostálgico sobre su infancia en Esmeraldas, lo que sugiere que podría estar disfrutando de un descanso. La publicación, fechada el fin de semana pasado, reforzó la hipótesis de que la conductora está simplemente fuera de la tele por vacaciones.
Mientras tanto, los seguidores del programa siguen divididos: algunos exigen su regreso, mientras que otros apoyan la decisión de la cadena de sustituirla por Rodríguez, quien ya cuenta con experiencia en programas matutinos.
En conclusión, la situación de Alejandra Jaramillo sigue sin resolverse oficialmente. Lo que sí es claro es que la polémica ha puesto de relieve la sensibilidad del público mexicano ante cualquier comentario que perciban como falta de respeto a su selección nacional.