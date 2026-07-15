¿Despedida? Alejandra Jaramillo causa revuelo tras polémico mensaje sobre México

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Tras una polémica en redes sociales por burlarse de la eliminación de México en el Mundial 2026, la conductora Alejandra Jaramillo desapareció de ‘Siéntese quien pueda’. Se presentó a Jessica Rodríguez como su reemplazo, lo que avivó los rumores de despido, aunque la actriz asegura estar de vacaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 11:41 AM.