Bela Marcovich critica silencio de Caifanes sobre la salud de su padre Alejandro

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La hija del exguitarrista de Caifanes, Bela Marcovich, denunció que la banda no mencionó la salida del coma de Alejandro Marcovich durante su concierto en el Estadio GNP Seguros, pese a tocar su legado musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:45 AM.