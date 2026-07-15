Bela Marcovich critica silencio de Caifanes sobre la salud de su padre Alejandro

La cantante y actriz Bela Marcovich expresó su descontento ante la ausencia de cualquier mención a la recuperación de su padre, Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, durante el concierto de la agrupación en el Estadio GNP Seguros. La situación generó desconcierto, ya que la banda abrió el espectáculo con un riff emblemático del músico.
En una entrevista concedida al programa De Primera Mano, Bela calificó la omisión como “desconcertante” y señaló que, aunque el legado de su padre sigue presente en el repertorio, la falta de reconocimiento público es difícil de comprender. "Abrieron el concierto con un riff de mi papá, es su legado, pero no podemos controlar lo que hacen los demás", afirmó.
El 23 de mayo, Caifanes sí se pronunció en Guanajuato, enviando un mensaje de apoyo a través de Saúl Hernández. Desde entonces, la banda no ha vuelto a comentar la evolución del exintegrante, quien despertó del coma a principios de julio tras haber sido hospitalizado por un derrame cerebral en mayo de 2026.
Bela resaltó que el verdadero reconocimiento para Alejandro proviene del cariño del público y de los músicos que se inspiran en su trayectoria. "Muchos guitarristas son gracias a él; ese es el reconocimiento real", declaró.
Según la propia hija, Alejandro muestra avances significativos: reconoce a su familia, su entorno y sus mascotas, y está recuperando la noción del tiempo. La familia también recibió el apoyo de Gabriela Martínez, esposa del guitarrista, quien informó que, pese a secuelas en el lenguaje, su voluntad de vivir es fuerte.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los artistas de reconocer públicamente los momentos críticos de sus exmiembros, especialmente cuando su obra sigue presente en los conciertos.