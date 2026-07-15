Brad Pitt no impedirá que sus hijos eliminen su apellido de forma legal

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El actor confirmó que respetará la decisión de Zahara y Maddox de eliminar su apellido paterno, pese a que el proceso legal refleja una profunda ruptura familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:41 AM.