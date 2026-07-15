Carla Estrada desmiente que Adela Noriega tenga un hijo con un expresidente mexicano

En una entrevista concedida a Shanik Berman el 13 de julio, la reconocida productora de telenovelas Carla Estrada rompió el silencio respecto al polémico rumor que afirma que la actriz Adela Noriega tendría un hijo con un expresidente mexicano. Estrada confirmó que Noriega nunca ha tenido hijos ni se ha casado, y explicó que el niño que a menudo la acompañaba era, de hecho, su hermano.
Durante la conversación, la periodista recordó la época en que ambas trabajaron juntas en la producción de María Isabel, y aprovechó para preguntar directamente sobre el supuesto hijo. La respuesta de Estrada fue categórica: "Adela no tuvo ningún hijo; el niño que la veía siempre era su hermano". Además, añadió que su relación con la actriz siempre se mantuvo en el plano amistoso y profesional, y que mantuvieron contacto hasta hace algunos años.
El rumor surgió a principios de los años noventa, cuando se rumoreó que Noriega habría mantenido una relación sentimental con un expresidente, llegando incluso a afirmar que habían engendrado un hijo. La propia actriz desmintió la versión en una entrevista con Cristina Saralegui, y la reciente declaración de Estrada refuerza esa negación.
Carla Estrada, responsable de éxitos como Quinceañera, El privilegio de amar y Amor real, ha sido una figura clave en la carrera de Noriega, quien protagonizó varias de sus telenovelas. En la entrevista también se mencionó que la actriz Katie Barbieri reveló que Noriega padecía un problema de salud durante la grabación de El privilegio de amar, lo que añade otra capa de contexto a su actual reclusión del espectáculo.
Con la aclaración de Estrada, el rumor del supuesto hijo de Adela Noriega pierde fuerza, aunque la curiosidad del público sobre el paradero de la actriz sigue latente tras su reciente aparición en la Ciudad de México.