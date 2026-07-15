Carla Estrada desmiente que Adela Noriega tenga un hijo con un expresidente mexicano

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La productora Carla Estrada desmintió el rumor de que la actriz Adela Noriega tendría un hijo con un expresidente, aclarando que nunca se casó y que el niño que la acompañaba era su hermano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 03:18 PM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:53 PM.