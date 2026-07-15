Sheinbaum despide a Elsa Aguirre: “Un símbolo de México y del cine de oro”

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su pésame a la familia de la actriz Elsa Aguirre, fallecida a los 95 años, calificándola como un ícono del Cine de Oro nacional durante la conferencia matutina del 15 de julio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 09:35 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:59 AM.