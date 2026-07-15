Sheinbaum despide a Elsa Aguirre: “Un símbolo de México y del cine de oro”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su más sentido pésame a la familia de la actriz Elsa Aguirre, fallecida este miércoles 15 de julio de 2026 a los 95 años, y la describió como “un símbolo de México, del cine de oro nacional” durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo.
El anuncio se produjo tras la confirmación del deceso de Aguirre, una de las figuras más emblemáticas del Cine de Oro mexicano, cuya trayectoria abarca más de 40 películas y cuya voz profunda y carismática sigue resonando en la memoria colectiva del país.
Sheinbaum recordó haberla encontrado recientemente en Morelos, donde la gobernadora Margarita Solis le presentó a la actriz. “Una mujer alegre, la conocí hace poco, ahí en Morelos. Me la presentó Margarita, la gobernadora de Morelos. Y con una voz todavía de esas voces profundas, muy hermosa. Un símbolo para México. Nuestro pésame y reconocimiento”, declaró la mandataria ante la pregunta de un periodista.
Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua y falleció en su residencia de Cuernavaca, Morelos, por causas naturales vinculadas a su avanzada edad. En sus últimos años, la actriz había mencionado que utilizaba oxígeno de forma ocasional y mantenía una dieta vegetariana que, según ella, contribuía a su buena salud.
Su carrera comenzó a los 15 años, cuando, acompañada de sus hermanas, participó en el casting de El sexo fuerte (1946). A partir de ahí, Aguirre se consolidó como una de las caras más reconocidas del cine mexicano, destacándose en títulos como Algo flota sobre el agua (1948) y colaborando con figuras como Arturo de Córdova, Joaquín Pardavé y Julio Bracho.
Más allá de su talento actoral, Aguirre se convirtió en un referente de disciplina y longevidad, manteniendo una presencia pública activa hasta sus últimos años y dejando un legado que trasciende generaciones.
El mensaje de la presidenta llega en medio de la profunda conmoción que ha generado el fallecimiento de la actriz, cuya vida y obra continúan siendo un punto de referencia para la cultura mexicana.