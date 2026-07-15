El Conjuro tendrá precuela: revelan a los nuevos Ed y Lorraine Warren

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Warner Bros. y New Line lanzarán el 10 de septiembre de 2027 *El Conjuro: Primera Comunión*, una precuela que narra los primeros años de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por Garrett Wareing y Amanda Fix.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:21 AM.