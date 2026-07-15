El Conjuro tendrá precuela: revelan a los nuevos Ed y Lorraine Warren

La franquicia de terror El Conjuro seguirá ampliando su universo cinematográfico con El Conjuro: Primera Comunión, una precuela programada para estrenarse en salas el 10 de septiembre de 2027. La película, producida por Warner Bros. y New Line, se centrará en los inicios de la relación y la carrera de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.
El proyecto está bajo la dirección de Rodrigue Huart, mientras que el guion será obra de Richard Naing e Ian Goldberg, guionistas que ya colaboraron en El Conjuro: El Diablo me Obligó a Hacerlo, El Conjuro: Últimos Ritos y La Monja II. En los papeles jóvenes de los Warren, se ha elegido a Garrett Wareing y Amanda Fix, sustituyendo a Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes dieron vida a los personajes adultos en entregas anteriores.
La trama abordará la etapa inicial de la fascinación de Ed y Lorraine por los fenómenos sobrenaturales y sus primeros casos como investigadores, marcando el origen del universo que ha crecido durante más de una década. La saga, creada por James Wan, ya incluye la trilogía principal, los spin‑offs de Annabelle y La Monja, y ha recaudado alrededor de 2.7 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.
El éxito comercial de la última entrega, El Conjuro: Últimos Ritos, que alcanzó cerca de 487 millones de dólares en la taquilla global, motivó a los estudios a continuar con nuevos proyectos. El productor ejecutivo Peter Safran, presente en todas las películas de la saga, regresará para supervisar la producción, acompañado de John Rickard, Natalia Safran y Romel Adam.
Garrett Wareing, conocido por su participación en la serie de Netflix Ransom Canyon y la adaptación de La Larga Marcha de Stephen King, y Amanda Fix, quien ha trabajado en Teenage Sex and Death at Camp Miasma y la serie de los hermanos Duffer Something Very Bad Is Going to Happen, aportan juventud y experiencia al elenco.
Con El Conjuro: Primera Comunión, la productora busca no solo ampliar la cronología de los Warren, sino también reforzar la continuidad narrativa del universo, ofreciendo a los fanáticos una mirada inédita a los orígenes de los casos que han inspirado la exitosa franquicia.