Fallece Elsa Aguirre, una de las grandes figuras del Cine de Oro mexicano

La comunidad artística y el público en general lamentan el fallecimiento de Elsa Aguirre, quien falleció en las primeras horas del 15 de julio de 2026. La actriz, reconocida por su trayectoria que abarca más de siete décadas, se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del Cine de Oro mexicano, junto a nombres como María Félix y Silvia Pinal.
Su última aparición pública se dio el 11 de abril de 2026 en el histórico Teatro Ocampo, ubicado en el estado de Morelos. En esa ocasión, Aguirre recibió un emotivo homenaje que resaltó sus aportaciones al cine, la música y la danza, disciplinas en las que también destacó. Durante el evento, la actriz interpretó una de sus últimas composiciones, una canción que celebra el amor, el equilibrio emocional y la filosofía del yoga, valores que practicaba en su vida privada.
El tema, cuyo fragmento recita: "De mis labios a tus ojos hasta que llegue el final, como se ama en el yoga, equilibrio emocional…", fue recibido con un cálido aplauso del público presente, marcando el cierre de una carrera que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento mexicano.
El deceso de Elsa Aguirre representa la pérdida de una de las últimas testigos vivas del esplendor del Cine de Oro. Su legado perdurará en la memoria colectiva a través de sus películas, sus interpretaciones musicales y su incansable dedicación al arte.
Las condolencias se extienden a su familia, amigos y a todos los admiradores que, durante décadas, la acompañaron en su trayectoria artística.