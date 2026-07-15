Fallece Elsa Aguirre, una de las grandes figuras del Cine de Oro mexicano

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La actriz Elsa Aguirre, una de las últimas divas vivas del Cine de Oro mexicano, murió el 15 de julio de 2026. Su última aparición pública tuvo lugar el 11 de abril en el Teatro Ocampo de Morelos, donde recibió un homenaje y presentó una canción dedicada al amor y al yoga.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:51 AM.