Franco Escamilla hará historia al ser el primer comediante mexicano en el MSG

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El reguero de Monterrey anuncia su show “El Juicio” para el 9 de julio de 2027 en el Madison Square Garden de Nueva York, convirtiéndose en el primer humorista mexicano en pisar el escenario principal del icónico recinto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 09:16 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 10:04 AM.