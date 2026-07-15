Franco Escamilla hará historia al ser el primer comediante mexicano en el MSG

El comediante Franco Escamilla confirmó en sus redes sociales que el 9 de julio de 2027 ofrecerá su espectáculo “El Juicio” en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York, marcando un hito histórico: será el primer humorista mexicano en presentarse en el escenario principal de la arena.
El anuncio, realizado desde Roma, incluyó un video en el que Escamilla expresó su emoción y pidió a sus seguidores que aparten la fecha: “Apunten la fecha, sepárenla, nada de que se murió tu mamá, vamos a ir a ver ‘El Juicio’ en Madison Square Garden”.
La noticia ha generado una ola de felicitaciones de fans y colegas, entre ellas comentarios como “Algo bien, muchas felicidades” y “Con todo, carnal, que sigan los éxitos”.
En 2023, realizó una presentación en inglés junto a Gabriel Iglesias en el Staples Center de Los Ángeles, consolidándose como una figura del stand‑up latino en el mercado angloparlante.
Los boletos estarán a la venta a partir de octubre de 2026, y se espera una demanda que supere la capacidad del recinto (aprox. 20 000 asistentes). La expectativa es que el evento se convierta en un referente para la comunidad latina en EE. UU. y en un punto de referencia para la expansión del stand‑up en español.
Franco Escamilla, quien actualmente recorre Europa, concluyó su anuncio con la frase que ya se ha convertido en su sello: “¡Nos vemos en Nueva York!”.