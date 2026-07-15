Reino Unido investiga la muerte de Ann Widdecombe como un posible ataque terrorista

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La ex‑estrella del reality británico Ann Widdecombe fue encontrada sin vida en su vivienda de Devon. La policía del Reino Unido la ha calificado como un ataque dirigido y ya detuvo a dos sospechosos, uno de los cuales permanece bajo custodia con ampliación de plazo de interrogatorio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 04:22 PM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:49 PM.