Reino Unido investiga la muerte de Ann Widdecombe como un posible ataque terrorista

La muerte de Ann Widdecombe, ex‑participante de "Big Brother" y figura mediática de 78 años, ha sido declarada un "ataque directo" por las autoridades del Reino Unido. El cuerpo de la británica fue hallado el 9 de julio en su residencia de Haytor, a las afueras del Parque Nacional de Dartmoor, en Devon. Según la investigación preliminar, el ataque habría ocurrido alrededor del mediodía del 8 de julio, pocas horas antes de una entrevista televisiva que la víctima tenía programada.
Widdecombe, conocida por su paso por varios reality shows y por su trayectoria como exparlamentaria, había sido encontrada sin signos de vida. La policía ha detenido a dos sospechosos; uno de ellos permanece bajo custodia con una ampliación legal que permite su interrogatorio por hasta siete días, mientras se evalúa la posibilidad de que el hecho sea un acto de terrorismo.
Las autoridades británicas han señalado que las pruebas recabadas en la escena y los testimonios preliminares apuntan a un ataque planificado. Se espera que en las próximas horas se publiquen más detalles sobre los motivos y la identidad de los responsables.
El caso ha generado conmoción en el Reino Unido, donde Ann Widdecombe era una figura reconocida tanto en la política como en la televisión. Sus seguidores y colegas han expresado su pesar a través de redes sociales, recordando su carrera y su presencia constante en los medios.
Se continuará informando a medida que avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos que rodean este trágico suceso.