Niurka reaviva la polémica al hablar de la supuesta santería de Galilea Montijo

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La vedette cubana Niurka Marcos volvió a señalar que la conductora Galilea Montijo pertenece a la religión yoruba, conocida como santería, durante un podcast. La declaración reaviva una controversia que se ha repetido desde 2023 y genera reacciones tanto de la propia Montijo como del público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 09:30 AM.