Niurka reaviva la polémica al hablar de la supuesta santería de Galilea Montijo

Niurka Marcos volvió a generar debate al reiterar, en un podcast, que Galilea Montijo practica la santería, la religión de origen yoruba que se ha popularizado en México. La vedette cubana sostuvo que la presentadora de La Casa de los Famosos México no solo ha sido objeto de críticas por estos rumores, sino que también ha contribuido a avivar la polémica al negar públicamente su supuesta fe.
Marcos explicó que, según sus creencias, negar la pertenencia a la santería tendría consecuencias espirituales: "La quemaron mucho y se ha quemado mucho ella también". Añadió que muchos profesionales del medio practican esta religión, aunque prefieren mantenerla en reserva por los estigmas que aún persisten.
Esta no es la primera vez que la cubana acusa a Montijo de ser santera. Desde 2023 ha realizado declaraciones similares, y en octubre de 2025 volvió a pedirle a la conductora que dejara de negar su supuesta fe. En esa ocasión, Galilea respondió con diplomacia: "Yo respeto muchísimo cada una de las religiones, cada quien que diga lo que quiera", y añadió que no mantiene conflicto con Niurka, deseándole "Dios la bendiga".
El tema vuelve a encender la discusión sobre la libertad religiosa y los prejuicios en el mundo del espectáculo mexicano, donde varias figuras han sido señaladas por supuestas prácticas de santería, aunque prefieren no hacer públicas sus creencias.