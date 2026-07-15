Chucky regresa al cine con una película que promete sorprender a los fans

El icónico muñeco asesino Chucky volverá a la gran pantalla en una nueva película que, según adelanta el creador Don Mancini y el actor Brad Dourif, tomará un rumbo inesperado para la franquicia.
Don Mancini, autor de la saga Child’s Play desde 1988, está redactando el guion y podría asumir también la dirección del proyecto. La cinta continuará la historia iniciada hace más de tres décadas, manteniendo la continuidad con las ocho películas anteriores y la serie televisiva Chucky, que concluyó tras tres temporadas.
Brad Dourif, voz de Chucky en prácticamente todas sus apariciones, señaló que la próxima entrega no será "exactamente lo que los fans esperan", insinuando una posible reinvención del personaje bajo la visión creativa de Mancini.
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la trama, el reparto ni la fecha de estreno. Tampoco se confirma el regreso de personajes como Tiffany Valentine (Jennifer Tilly) o de los protagonistas de la serie.
La evolución de Chucky ha pasado de un terror tradicional a una mezcla de humor negro, sátira y experimentación, adaptándose a cada generación. Con esta nueva película, la franquicia busca seguir reinventándose sin perder su esencia.
Los seguidores de la saga deberán esperar nuevos anuncios oficiales para conocer cuándo y cómo se materializará este nuevo capítulo del universo de Chucky.