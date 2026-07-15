Chucky regresa al cine con una película que promete sorprender a los fans

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Don Mancini escribe y posiblemente dirige la próxima entrega de la saga del muñeco diabólico, mientras Brad Dourif advierte que la historia no será la que los fanáticos esperan. La película, aún en fase temprana, mantendrá la continuidad con las películas y la serie televisiva, pero sin fecha de estreno ni detalles de elenco confirmados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 03:10 PM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 10:04 PM.