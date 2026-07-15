TV Azteca no renovaría a Pedro Sola tras polémica por comentarios sobre animales

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El presentador de Ventaneando, Pedro Sola, enfrenta la posible desvinculación de TV Azteca después de que marcas como Panditas, Clorets, Halls y Trident retiraran su patrocinio por comentarios que incitaron al maltrato animal. La decisión, confirmada por el periodista Jorge Carbajal, se tomó en una reunión de directivos del canal, mientras la ONG Va por sus derechos interpuso una denuncia penal contra Sola y Pati Chapoy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/07/2026 09:31 AM.
En Espectáculos y editada el 15/07/2026 11:30 AM.