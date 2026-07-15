TV Azteca no renovaría a Pedro Sola tras polémica por comentarios sobre animales

TV Azteca decidió no renovar el contrato de Pedro Sola tras la ola de críticas y la retirada de patrocinadores que siguió a sus declaraciones en Ventaneando, donde insinuó lanzar carne envenenada en lugares pet‑friendly. La polémica, que ha generado una petición en Change.org y una denuncia penal presentada por la organización Va por sus derechos ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, llevó a marcas como Panditas, Clorets, Halls y Trident a cortar su apoyo al programa de espectáculos.
Según informó el periodista Jorge Carbajal, un consejo interno de TV Azteca convocó una junta con ejecutivos y representantes de la familia Salinas Pliego para evaluar el daño colateral del escándalo. En esa reunión, celebrada días antes de la desbandada de los patrocinadores, se acordó no renovar el contrato de Sola, aunque la situación de Pati Chapoy sigue siendo tratada de forma separada.
La conductora Ana María Alvarado, del matutino Sale el Sol, confirmó en su canal de YouTube que la televisora no renovará a Sola y criticó la estrategia de contención de daños, calificándola de "muy chafa". Mientras tanto, Sola apareció afónico y silencioso en la emisión del 14 de julio, señal de la presión que ha recibido.
Flor Rubio, periodista de radio, describió la semana como "devastadora" para el comunicador, quien ofreció disculpas pero sigue bajo el escrutinio público. Hasta la fecha, la FGJCDMX y la FGR no han confirmado la existencia de una carpeta de investigación contra Sola o Chapoy.
El caso pone de relieve la creciente influencia de los colectivos animalistas y la sensibilidad de los anunciantes ante cualquier indicio de apología al maltrato animal, factores que podrían redefinir la relación entre medios y patrocinadores en México.