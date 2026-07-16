Avatar Aang: The Last Airbender llegará al cine tras presión de los fans

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Tras la filtración y la decisión inicial de lanzar la película exclusivamente en streaming, Paramount+ anunció que la cinta se exhibirá en salas seleccionadas de Los Ángeles y Nueva York del 24 al 30 de julio, antes de su debut digital el 25 de julio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 10:09 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 10:22 AM.