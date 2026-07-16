Avatar Aang: The Last Airbender llegará al cine tras presión de los fans

Paramount Pictures confirmó que Avatar Aang: The Last Airbender (título en español: La Leyenda de Aang: El Último Maestro del Aire) tendrá una exhibición limitada en cines de Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles y Nueva York, del 24 al 30 de julio. La medida permite que la producción sea elegible para premios como el Óscar a Mejor Película Animada y responde al fuerte clamor de los fanáticos, quienes demandaron una proyección cinematográfica a pesar de la filtración que provocó su visualización ilegal.
La película, ambientada varios años después del final de la serie original de Nickelodeon, sigue a Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko en una nueva aventura adulta. Aang descubre un antiguo poder capaz de salvar a su cultura de la extinción y, con la ayuda de sus amigos, emprende una búsqueda global para impedir que caiga en manos equivocadas.
Tras la filtración completa del largometraje, la estrategia inicial de Paramount era lanzar la cinta exclusivamente en su plataforma de streaming, Paramount+. Sin embargo, la presión del público y la necesidad de cumplir con requisitos de elegibilidad para premios motivaron la reversión de la decisión.
El estreno en streaming está programado para el 25 de julio, un día después de concluir la exhibición limitada. Hasta el momento, la compañía no ha anunciado fechas ni salas para México u otros mercados internacionales, aunque no descarta la posibilidad de ampliar la exhibición en el futuro.