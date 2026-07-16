Mamá de Selena Gómez desata rumores de tensión familiar con polémica publicación

La vida familiar de Selena Gómez volvió a ser foco de atención mediática tras una serie de publicaciones realizadas ayer, 14 de julio, por su madre, Mandy Teefey, en Instagram. Las imágenes y textos, catalogados por usuarios como "indirectas" y "dramáticas", generaron una oleada de reacciones y comentarios que rápidamente se viralizaron.
El contenido más destacado fue un carrusel que alcanzó aproximadamente 65 000 reacciones. En él, Teefey compartió fotos de su hija y de la menor de la familia acompañadas de una descripción que, según varios internautas, insinuaba tensiones internas. Algunos seguidores interpretaron el mensaje como una crítica velada a la gestión de la vida personal y profesional de Selena, mientras que otros defendieron que la publicación buscaba resaltar el orgullo de ser madre soltera.
Ante la creciente polémica, la madre de la cantante emitió un breve comunicado en sus historias, asegurando que la publicación era una "broma de mamá" y que no pretendía generar conflicto alguno. Sin embargo, la aclaración no logró disipar la inquietud de los fanáticos, quienes continúan especulando sobre la naturaleza de la supuesta discordia familiar.
Este episodio se suma a la larga lista de controversias que ha enfrentado la artista, desde su relación con Justin Bieber hasta su amistad con Taylor Swift. En esta ocasión, el foco se traslada al núcleo familiar, poniendo en relieve la presión que la fama ejerce sobre la vida privada de los artistas.