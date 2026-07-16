Mamá de Selena Gómez desata rumores de tensión familiar con polémica publicación

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La madre de la cantante, Mandy Teefey, desató controversia al publicar en Instagram una serie de mensajes e imágenes que muchos interpretaron como indirectas hacia su hija, provocando debate entre los seguidores y la prensa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:09 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:29 AM.