Crista Montes sorprende al defender a Gala y lanza fuerte mensaje contra Beba

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La madre de Gala Montes, Crista Montes, se pronunció a favor de su hija en la polémica con su hermana Beba, calificándola de “malagradecida” y dejando abierta la posibilidad de una reconciliación familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:05 AM.