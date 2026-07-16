Crista Montes sorprende al defender a Gala y lanza fuerte mensaje contra Beba

La actriz Gala Montes recibió el respaldo inesperado de su madre, Crista Montes, en medio del acalorado pleito con su hermana Beba Montes. En una publicación en redes sociales, la madre defendió a Gala, acusando a Beba de ser una "malagradecida" y asegurando que su hija está mucho mejor alejada de personas que la envidian.
El conflicto familiar, que se remonta a principios de 2024, ha involucrado acusaciones cruzadas de maltrato físico y psicológico, rechazo a la orientación sexual de Gala y denuncias de despido como mánager. Crista Montes, quien había sido expulsada de la casa familiar y despedida por su propia hija, afirmó que las agresiones provienen de sus hijas y que posee pruebas de ello.
En la entrevista concedida a TVNotas, Crista reveló que Gala la había expulsado de la vivienda compartida sin considerar su condición de sobreviviente de cáncer, y que la influencia de “psicólogos” había cambiado a su hija. Sin embargo, la actriz respondió que su madre la maltrataba y no aceptaba su orientación sexual, una versión respaldada por Beba.
El episodio más reciente incluye la defensa de Gala frente a la influencer Anna Potter, quien la acusó de jugar con sus sentimientos. Crista Montes no solo desmintió las acusaciones, sino que también reiteró su apoyo a Gala y deseó lo mejor a Beba, aunque sin mencionar una reconciliación concreta.
Hasta el momento, las tres partes coinciden en que una reconciliación no es posible en el corto plazo. Gala, por su parte, ha manifestado estar enfocada en su trabajo y evitar más polémicas, mientras que Beba mantiene su postura defensiva.
Los observadores del espectáculo siguen atentos a cualquier señal de acercamiento entre las hermanas, pero por ahora la relación sigue marcada por la distancia y el resentimiento.