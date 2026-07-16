Cynthia Klitbo revela en qué gastará el premio de La Casa de los Famosos México

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La actriz confirmó que su objetivo en el reality es ganar el gran premio porque ya tiene un plan de inversión concreto. En una entrevista exclusiva con Maxine Woodside explicó que el dinero le permitirá financiar proyectos personales y familiares, y que su participación le dará un impulso a su carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:02 AM.