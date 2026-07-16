Cynthia Klitbo revela en qué gastará el premio de La Casa de los Famosos México

Cynthia Klitbo, la sexta habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026, declaró que su meta es llegar a las últimas semanas del programa y alzarse con el premio mayor. En una entrevista concedida a Maxine Woodside, la actriz explicó que el motivo no es solo la gloria del reality, sino un plan financiero ya definido: "Sé muy bien en qué invertiré el dinero".
Durante el anuncio oficial, Klitbo lanzó una advertencia a sus seguidores, asegurando que está preparada para enfrentar el desafío y que cuenta con el apoyo incondicional de su hija y su novio. La entrevista reveló que el premio será destinado a varios proyectos: la creación de una productora independiente, la educación superior de su hija y la consolidación de un negocio de mezcal que ha estado gestando desde hace años.
La actriz también aprovechó la ocasión para agradecer a la productora del reality por considerarla parte del elenco 24/7, subrayando que "no todos están invitados al proyecto" y que su presencia representa una oportunidad única para relanzar su carrera en la televisión.
El anuncio de su participación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores elogiaron su decisión y especularon sobre su posible victoria. Asimismo, la polémica sobre su relación con un novio más joven volvió a resurgir, aunque Klitbo desvió la atención hacia sus objetivos profesionales y familiares.
Con la temporada ya en marcha, los demás habitantes confirmados, como Yahir y Rey Grupero, también son considerados favoritos del público, lo que augura una competencia reñida. La audiencia esperará ver si la estrategia financiera de Klitbo será suficiente para llevarla a la final y al codiciado premio mayor.