Eric del Castillo supera emergencia médica tras una obstrucción arterial en las piernas

El veterano actor Eric del Castillo, de 91 años, fue hospitalizado de emergencia tras detectarse una obstrucción arterial crítica en ambas piernas. Según declaró su hija, Verónica del Castillo, en la entrevista del programa De primera mano, el médico le realizó un cateterismo para despejar las arterias y evitar la pérdida del pie o de la pierna.
El procedimiento, que tuvo lugar en un centro médico privado, resultó exitoso: “Actuamos de voladísima porque ya tenía el 80 % tapado y ahora tiene el flujo sanguíneo al 100 %”, explicó Verónica. El actor fue dado de alta recientemente, pero dentro de unos días volverá al nosocomio para una segunda intervención en la zona lumbar, un bloqueo nervioso que se realiza sin anestesia general y que busca eliminar el dolor de espalda bajo, probablemente causado por la falta de circulación.
Verónica subrayó que su padre se encuentra “perfecto” y que su corazón está en buen estado. Además, añadió que el bloqueo será “simplemente quemarle los nervios”, una técnica que alivia el dolor sin necesidad de cirugía invasiva.
El anuncio coincidió con la reciente muerte de la actriz Elsa Aguirre, de 95 años, noticia que la familia decidió no compartir con Eric para evitar que su estado de ánimo se viera afectado durante la recuperación.
Eric del Castillo ha enfrentado varios problemas de salud a lo largo de su carrera. En 2022 fue diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad que superó tras el tratamiento correspondiente. En 2024 se le detectó degeneración macular, una afección que ha limitado su visión central, aunque él asegura que aún conserva visión periférica.
Con su 92.º cumpleaños a la vuelta de la esquina, la familia planea celebrar su mejoría y agradecer a los médicos que permitieron que el actor continúe activo en la escena artística mexicana.