Eric del Castillo supera emergencia médica tras una obstrucción arterial en las piernas

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El actor de 91 años fue ingresado de urgencia para un cateterismo y una posterior intervención en la espalda. Verónica del Castillo informó que la operación fue exitosa, que el flujo sanguíneo en sus piernas ya está al 100 % y que pronto se realizará un bloqueo nervioso para aliviar el dolor lumbar.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:20 AM.