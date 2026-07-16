Ernesto Laguardia revela su estrategia para sobrevivir en La Casa de los Famosos México

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El actor Ernesto Laguardia explicó que su plan en La Casa de los Famosos México 2026 se basa en ser auténtico, evitar chismes y enfocarse en la convivencia y el aprendizaje mutuo, mientras agradece el apoyo de colegas como Victoria Ruffo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:07 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 08:51 AM.