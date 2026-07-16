Muere Javier Labrada, histórico productor de Netas Divinas y ejecutivo de Televisa

La noticia se dio a conocer en vivo durante la emisión del programa Hoy del 15 de julio, cuando los conductores, en la sección “Las calientitas”, anunciaron el fallecimiento de Javier Labrada Borquez, productor de Netas Divinas y ejecutivo de Televisa, a los 80 años de edad.
El anuncio se realizó sin previo aviso y, aunque aún no se han revelado las causas del deceso, los presentadores señalaron que la pérdida fue inesperada. Tras la transmisión, la familia del productor confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, compartiendo una esquela y un emotivo mensaje de despedida, que recibió el apoyo de diversas personalidades del espectáculo.
Trayectoria profesional
Javier Labrada inició su carrera en Televisa como ejecutivo y, con el tiempo, asumió la dirección del área de programación nacional e internacional, así como la distribución de contenidos audiovisuales. En 2006, tomó las riendas de Netas Divinas, programa que se convirtió en un referente de la comedia televisiva y que mantuvo bajo su producción durante varios años, trabajando con figuras como Yolanda Andrade y Consuelo Duval.
Además de su labor como productor, Labrada desempeñó funciones clave en la estrategia de contenidos de la empresa, contribuyendo al posicionamiento de Televisa en mercados tanto locales como internacionales.
Reacciones del entorno
Colaboradores y amigos del medio expresaron su pesar en redes sociales. Yolanda Andrade y Consuelo Duval, quienes formaron parte del elenco de Netas Divinas, rindieron tributo a su liderazgo y carisma. La comunidad televisiva recordó su profesionalismo y la cercanía que mostraba con el equipo de producción.
La última publicación de Javier Labrada en Instagram, realizada una semana antes de su fallecimiento, mostraba imágenes de su viaje a Madrid, donde asistía a las celebraciones del Orgullo LGBT, reflejando su espíritu abierto y su apoyo a la diversidad.
Contexto de la semana
La muerte de Labrada se produce en una semana marcada por la pérdida de varios íconos del entretenimiento mexicano, entre ellos la actriz de la Época de Oro, Elsa Aguirre, y el bailarín Mykee Moves, fallecido en Miami. Estas coincidencias han generado una reflexión sobre la “regla de tres” que menciona la prensa, al observar la sucesión de fallecimientos inesperados en el mundo del espectáculo.
Hasta el momento, los servicios funerarios se llevarán a cabo en la Ciudad de México, y la familia ha solicitado respeto a su intimidad durante el proceso de duelo.