Muere Javier Labrada, histórico productor de Netas Divinas y ejecutivo de Televisa

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Durante la transmisión del programa matutino ‘Hoy’, se confirmó el fallecimiento del reconocido productor televisivo Javier Labrada, quien dirigió ‘Netas Divinas’ desde 2006 y ocupó cargos ejecutivos en Televisa. La noticia, inesperada, fue acompañada de homenajes de colegas y la familia difundió la triste información a través de Instagram.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 08:57 AM.