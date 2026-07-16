Elisabetha Gruener rompe el silencio: nunca perteneció al Ejército de Israel

Elisabetha Gruener, hija de la cantante Susana Zabaleta y del cineasta Daniel Gruener, desmintió haber formado parte del Ejército de Israel. En una entrevista reciente con Gustavo Adolfo Infante, la joven confirmó que nunca fue integrante de las fuerzas armadas israelíes, aunque sí estuvo seis meses en el país y participó en actividades organizadas dentro de una base militar.
La confusión surgió en 2018, cuando Zabaleta declaró que su hija se había alistado en el ejército israelí como un “servicio social”. Esa afirmación alimentó años de especulación en medios y redes sociales. En la conversación con Infante, Elisabetha explicó que la aclaración era necesaria “porque decir eso hoy en día es muy polémico”.
Según la entrevista, la experiencia le permitió observar “los puntos de vista de la gente que está adentro” y conocer distintas perspectivas de la realidad en Israel. Sin embargo, subrayó que su estancia fue meramente temporal: “Solo fui a Israel seis meses, cuando tenía 18 años y acababa de graduarme de la preparatoria”.
El programa también abordó su regreso a México, donde la joven comentó que la vivencia le sirvió para entender mejor la complejidad del conflicto y la vida cotidiana en una zona de tensión. “Creo que fue muy interesante conocer los puntos de vista de la gente que está adentro”, afirmó.
La polémica original se remonta a la entrevista de Zabaleta en 2018 en el programa De primera mano, donde la cantante aseguró que su hija había “ido al Ejército israelí” y que “ya sabe cómo usar un arma”. La nueva declaración de Elisabetha contrasta con esas palabras y pone en relieve la necesidad de precisión en la información que se difunde.
Con esta aclaración, Elisabetha Gruener busca disipar rumores y evitar que su nombre sea utilizado como herramienta de debate político o ideológico, especialmente en el contexto actual de tensiones internacionales.