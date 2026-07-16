Elisabetha Gruener rompe el silencio: nunca perteneció al Ejército de Israel

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La hija de Susana Zabaleta, Elisabetha Gruener, negó haber integrado las fuerzas armadas israelíes, precisando que solo participó en actividades dentro de una base militar durante una visita de seis meses tras terminar la preparatoria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:07 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 08:47 AM.