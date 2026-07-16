Ian Somerhalder revela el fracaso de V Wars que lo hizo abandonar Hollywood para siempre

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En el pódcast Haley on the Go, el actor explicó que la cancelación de la serie V Wars por Netflix fue el detonante que lo llevó a abandonar la actuación y enfocarse en sus proyectos empresariales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 02:47 PM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 03:42 PM.