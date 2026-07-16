Jennifer Finch, bajista de L7, revela agresivo cáncer cerebral y conmueve al mundo del rock

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La icónica bajista de la banda pionera L7, Jennifer Finch, fue diagnosticada con un cáncer cerebral agresivo. La noticia ha movilizado a fans y artistas que, a través de una campaña en GoFundMe, buscan cubrir los costosos tratamientos y cuidados que la artista necesita.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 12:45 PM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 02:11 PM.