Jennifer Finch, bajista de L7, revela agresivo cáncer cerebral y conmueve al mundo del rock

Los seguidores del rock y el grunge recibieron una noticia devastadora esta semana. Jennifer Finch, bajista y una de las figuras más emblemáticas de L7, anunció que padece un cáncer cerebral agresivo que ha requerido múltiples cirugías y limitará su participación en la gira de despedida del grupo.
Finch, nacida el 5 de agosto de 1966 en Los Ángeles, cofundó L7 en 1985, una banda compuesta exclusivamente por mujeres que rompió barreras en una escena dominada por hombres. Con discos como Smell the Magic, Bricks Are Heavy y Hungry for Stink, el grupo se consolidó como referente del punk, grunge y hard rock, además de ser un símbolo del feminismo en la música.
Tras el diagnóstico, familiares y amigos crearon una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a los costosos tratamientos, rehabilitación y cuidados domiciliarios que la artista requiere. En pocos días, la iniciativa acumuló cientos de miles de dólares, con el apoyo de figuras como Melanie Lynskey, Kathleen Hanna, Shirley Manson y Jeff Ament, así como de miles de fans.
El comunicado oficial de L7 indica que, aunque inicialmente se esperaba una respuesta favorable a la radioterapia, surgieron complicaciones que obligaron a realizar varias intervenciones quirúrgicas, generando limitaciones físicas significativas. Por ello, Finch necesitará asistencia médica permanente y terapia de rehabilitación.
Finch también utilizó sus redes sociales para compartir su situación y solicitar el respaldo de su comunidad, enfatizando la importancia de la solidaridad en momentos críticos. La campaña no solo cubre gastos médicos, sino que también busca garantizar una calidad de vida digna mientras lucha contra la enfermedad.
El caso de Jennifer Finch reaviva el legado de L7 como pioneras del rock alternativo y del activismo feminista, recordando su participación en movimientos como Rock for Choice, que defendía los derechos reproductivos de las mujeres. Su historia sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y a la comunidad del rock, que ahora se une para apoyarla en su batalla contra el cáncer.