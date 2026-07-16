Muere Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y querida figura de la familia Kardashian

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Kris Jenner confirmó en Instagram la muerte de su madre, Mary Jo “MJ” Shannon, a los 91 años, recordando su influencia en la familia Kardashian‑Jenner y su legado como empresaria y figura televisiva.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 01:25 PM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 02:23 PM.