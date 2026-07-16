Muere Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y querida figura de la familia Kardashian

La empresaria y matriarca de la familia Kardashian‑Jenner, Kris Jenner, informó a través de Instagram que su madre, Mary Jo “MJ” Shannon, falleció a los 91 años. En el mensaje, Jenner describió a su madre como “el corazón de nuestra familia” y expresó que su corazón está “destrozado”.
Jenner recordó las enseñanzas de MJ: amar a la familia con intensidad, ser amable, estar presente y no dar por sentado ningún momento compartido. Añadió que su madre le inculcó la resiliencia, la fe y la alegría en lo cotidiano, valores que ha transmitido a sus hijos y nietos.
El tributo incluyó agradecimientos por los sacrificios, los consejos y el amor incondicional que MJ brindó a la familia. Jenner señaló que al observar a sus hijos y nietos reconoce “un pedacito de ti en todos nosotros” y que su vida ha sido dedicada a honrar a su madre.
Mary Jo Shannon, conocida entre los seguidores de la familia por sus apariciones en Keeping Up with the Kardashians, también tuvo una carrera empresarial. En 1980 fundó la boutique infantil Shannon & Co. en San Diego, California, y estuvo casada durante cuatro décadas con el empresario Harry Shannon, fallecido en 2003.
El mensaje de Jenner concluyó con un emotivo “Te amo por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”, reflejando el profundo vínculo que mantuvieron hasta el último día.