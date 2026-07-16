Liam Gallagher cambia de discurso tras derrota de Inglaterra ante Argentina

Inglaterra cayó 2‑1 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026, y el cantante británico Liam Gallagher, que había convertido el torneo en el tema central de su cuenta de X, reaccionó reconociendo la superioridad de la Albiceleste.
Durante la fase de grupos y los octavos de final, Gallagher había provocado controversia al predecir una goleada de 5‑0 para Inglaterra contra México y, tras el triunfo inglés, respondió a los aficionados mexicanos con frases como “deja de llorar” y calificó de “infantil” los abucheos a "Wonderwall" en el estadio.
En la semifinal, tras el gol de Lionel Messi en los minutos finales que selló el pase argentino a la final, el músico cambió de postura. En X escribió: "Inglaterra no ganará un Mundial hasta que nos volvamos más astutos, y eso va para los entrenadores. Todo se ha vuelto demasiado técnico, dejen que los chicos se desaten."
Posteriormente, añadió un mensaje de respeto: "Respeto a los muchachos, nadie tiene el derecho divino de ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Adelante y a los lados!"
El cambio de tono de Gallagher contrasta con sus declaraciones anteriores, como: "Vamos a ganar este Mundial, no sé cómo, no me importa. Respeto a todos esos jugadores. Entrenador, tienes que hacer que suceda."
El cantante también había sido criticado por el vocalista de Maná, Fher Olvera, y por miles de seguidores que lo acusaron de arrogancia. Ahora, su reconocimiento a la Albiceleste parece haber apaciguado parte de la polémica, aunque sigue siendo un personaje mediático que genera debate en cada publicación.
Con Argentina rumbo a la final y Inglaterra fuera del torneo, la conversación en redes sociales se centra en la calidad del juego argentino y en la necesidad de que la selección inglesa revise su planteamiento táctico para futuros campeonatos.