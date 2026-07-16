Liam Gallagher cambia de discurso tras derrota de Inglaterra ante Argentina

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El vocalista de Oasis, que había generado polémica con sus predicciones y comentarios durante el torneo, cambió de tono tras la derrota 2‑1 de Inglaterra ante Argentina en semifinales, elogiando al conjunto albiceleste y cuestionando la estrategia inglesa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:23 AM.