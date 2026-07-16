Mariana Botas compra lujosa bolsa Chanel y desata críticas en redes sociales

Mariana Botas, actriz de televisión, anunció en sus redes sociales la compra de una bolsa Chanel modelo 25 en color negro, cuyo valor oficial supera los 125,000 pesos. La artista explicó que buscó la pieza durante casi un año y que, tras recorrer boutiques en México y el extranjero, recurrió a una personal shopper para conseguirla.
El modelo 25, reciente incorporación de la casa Chanel, retoma la silueta clásica de la icónica 2.55 de 1955, combinando materiales contemporáneos con la artesanía tradicional de la firma. Disponible en varios tonos, la versión negra que adquirió Botas incluye bolsillos interiores amplios y una cadena de hombro que rememora el legado de Coco Chanel.
Según la página oficial de la marca, el precio de la bolsa oscila entre 125,000 y 140,000 pesos, dependiendo del tamaño, material y color. La actriz señaló que la pieza no está disponible en línea por las estrictas políticas de seguridad de Chanel, lo que la obligó a acudir a boutiques físicas y a contratar los servicios de una personal shopper, cuyo honorario también es elevado.
La publicación de Botas recibió una avalancha de comentarios. Entre los elogios destacan frases como “¡Está padrísima!” y “Eres un ícono, hermana”. Sin embargo, también surgieron críticas que cuestionan la compra de un artículo de lujo en medio de una situación económica complicada para muchos consumidores.
Botas respondió que la bolsa representa un sueño cumplido y que se siente orgullosa de añadirla a su guardarropa, prometiendo seguir compartiendo este tipo de contenidos con sus seguidores.