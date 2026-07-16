Mariana Botas compra lujosa bolsa Chanel y desata críticas en redes sociales

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La actriz mexicana Mariana Botas reveló en Instagram la adquisición de una bolsa Chanel modelo 25, cuyo precio supera los 125 mil pesos. El anuncio generó tanto elogios como críticas por el elevado costo del accesorio de lujo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:38 AM.