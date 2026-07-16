¿Quién es Masad Altamimi? El nuevo habitante de La Casa de los Famosos México

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El creador de contenido árabe Masad Altamimi fue anunciado el 15 de julio como el noveno concursante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que debutará el 26 de julio en Las Estrellas y ViX. Su llegada se confirmó tras una serie de pistas visuales que los seguidores relacionaron con su imagen y estilo de vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:22 AM.