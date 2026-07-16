¿Quién es Masad Altamimi? El nuevo habitante de La Casa de los Famosos México

El 15 de julio de 2026 la producción de La Casa de los Famosos México reveló a Masad Altamimi como el noveno habitante de la cuarta edición, generando gran expectativa entre la audiencia que había detectado pistas como una lámpara de Aladdin, guantes de MMA, ropa árabe y un león de peluche.
Masad Altamimi es un creador de contenido originario de Arabia Saudí, conocido por su popularidad en TikTok y por alternar videos en árabe, inglés y español. Su canal combina retos virales, estilo de vida lujoso y opiniones polémicas, lo que le ha permitido acumular una audiencia diversa y superar los 2 millones de seguidores.
Llegó al país hace varios años tras una relación a distancia con la influencer mexicana Melissa Navarro. La pareja, que se hizo pública en 2021, expuso su intimidad en redes, generando un fenómeno de comentarios y análisis. En 2023 la relación terminó bajo acusaciones de violencia por parte de Navarro, lo que aumentó la notoriedad de Altamimi.Tras la ruptura, Masad inició una relación con la actriz y ex Miss Universo México, Alejandra Tijerina, también difundida en redes sociales. Su historia está marcada por migraciones, romances mediáticos y una vida personal rodeada de especulaciones sobre su patrimonio y estilo de vida.La incorporación de Altamimi al elenco se percibe como una apuesta por atraer a la audiencia joven y digital. Los seguidores esperan que su personalidad polémica y su dominio de varias plataformas generen dinámicas intensas dentro de la casa, especialmente en los enfrentamientos y alianzas.
La Casa de los Famosos México 4 arrancará el 26 de julio; los televidentes podrán seguir la evolución de Masad Altamimi y su interacción con los demás concursantes tanto en televisión como en las redes sociales oficiales del programa.