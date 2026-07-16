El saludo de Messi a Tania Rincón desata polémica y divide las redes sociales

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El astro argentino Lionel Messi saludó de lejos a la conductora mexicana Tania Rincón durante el calentamiento previo al partido contra Inglaterra, generando una controversia viral en redes sociales. Mientras algunos defienden la distancia del saludo, otros critican la falta de educación del futbolista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 08:54 AM.