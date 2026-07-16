El saludo de Messi a Tania Rincón desata polémica y divide las redes sociales

En la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026, disputada el 15 de julio en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina venció a Inglaterra y avanzó a la final, gracias a dos asistencias de Lionel Messi. Antes del pitazo, el delantero protagonizó un momento que se volvió viral: al pasar por la zona de calentamiento, saludó de lejos a la presentadora de TUDN, Tania Rincón, mientras estrechaba la mano y abrazaba a sus excompañeros Juan Pablo Sorín y Carles Puyol.
El gesto de Messi, que consistió en levantar la mano a distancia, fue difundido por la cuenta oficial de TUDN y rápidamente desató una discusión en Twitter, X e Instagram. Los usuarios se dividieron en dos bandos: quienes argumentan que el jugador no estaba obligado a saludar a desconocidos y quienes consideran que, por educación, debió ofrecer un saludo más cercano.
Entre los comentarios más destacados, un internauta escribió: "La buena educación indica que si te encuentras con conocidos o amigos que están con otras personas, saludo a mis amigos y le doy la mano a sus acompañantes aunque no sepa quiénes son". Otro respondió: "Va y saluda a sus conocidos, no hay problema; a los demás por lo menos la vista y la mano les alzó, ¿de qué se ofenden?".
Tania Rincón tomó el saludo con humor durante la transmisión, declarando: "Leo, ¿cómo estás? No hay necesidad ni siquiera de hablar. Ya me puedo morir, hice contacto visual con Messi. No sabe quién soy, ni me importa, porque hice contacto visual con el mejor jugador del mundo". La conductora no emitió una posición oficial en sus redes, limitándose a compartir el video en sus historias de Instagram, donde comentó que nunca "superará ese momento".
El episodio ilustra cómo la interacción entre deportistas y medios puede escalar a nivel de fenómeno digital, reflejando la sensibilidad del público mexicano ante la etiqueta y el protagonismo de figuras internacionales en eventos deportivos de gran relevancia.