Wendy Guevara revela por qué terminó su amistad con Sergio Mayer

...

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, reveló en una entrevista los motivos que la llevaron a distanciarse de Sergio Mayer y de su antigua amiga Kimberly Irene, conocida como “La más preciosa”. La pérdida de confianza y diferencias laborales son los ejes de la ruptura, mientras la influencer se prepara para conducir la cuarta edición del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/07/2026 08:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/07/2026 09:09 AM.