Wendy Guevara revela por qué terminó su amistad con Sergio Mayer

Wendy Guevara, quien se consagró como la primera ganadora de La Casa de los Famosos México, vuelve al programa como conductora de la cuarta edición. Su regreso ha reavivado el interés del público no solo por su papel en pantalla, sino también por los conflictos personales que ha expuesto recientemente.
La ruptura con Mayer y la distancia con Kimberly reflejan la importancia que la influencer otorga a la confianza y a la salud emocional. Mientras tanto, su regreso a La Casa de los Famosos México promete ser uno de los focos principales de la televisión mexicana en los próximos meses.