Abelito conquista cine, TV y streaming tras La Casa de los Famosos con nuevos proyectos

Abelito vive su mayor expansión profesional después de su paso por La Casa de los Famosos México. El 1 de julio de 2026 estrenó en salas mexicanas Minions & Monstruos, donde presta su voz a Goomi, una criatura verde que combina humor y caos, compartiendo créditos con Carlos Ballarta y Alberto Lati.
Paralelamente, el creador de contenido de 25 años inició la grabación de De la Guarda, su primera serie como protagonista, emitida por ViX. En la producción, dirigida por Rosa María Noguerón, interpreta a un ángel enviado por San Pedro que, pese a sus buenas intenciones, genera situaciones cómicas. Abelito también participa en la escritura del guión y comparte pantalla con Maribel Guardia, Raquel Bigorra y Ricardo Margaleff.
En la televisión abierta, se incorporó al elenco de la cuarta temporada de El príncipe del barrio, interpretando a un policía mayor en el Pueblo Mágico de Lomas de Chacaltepec, y previamente formó parte de El Tenorio Cómico y del Bunny Reggaetón Bar en la Feria de León.
En el plano personal, el influencer confirmó que un nuevo integrante llegará a su familia. Sin precisar si se trata de un bebé, una mascota o un proyecto conjunto, la noticia generó especulaciones. Abelito y su novia, Aranza Salazar, se conocieron en 2022 en la universidad y, aunque descartan el matrimonio por ahora, planean un proyecto para mostrar su vida en pareja.
Sin embargo, no todo ha sido positivo. Una fuente anónima citada por TVNotas alegó que Abelito abandonó la obra "Divorciémonos mi amor" para integrarse a "El Tenorio Cómico" y que su equipo exigía pagos por cada video promocional, señalando una faceta menos alegre detrás de la imagen pública. El influencer no respondió directamente, pero reiteró que sus padres lo mantienen con los pies en la tierra.
Con estos proyectos y la expectativa de un nuevo miembro familiar, Abelito se perfila como una de las figuras más activas y versátiles del entretenimiento mexicano.