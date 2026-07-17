Abelito conquista cine, TV y streaming tras La Casa de los Famosos con nuevos proyectos

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Tras casi ganar La Casa de los Famosos México, el influencer tabasqueño Abel Sáenz, alias Abelito, se consolida con su debut en el doblaje de "Minions & Monstruos", protagoniza la serie "De la Guarda" y anuncia la llegada de un nuevo integrante a su familia junto a su novia Aranza Salazar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 09:04 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 09:42 AM.