Aislinn Derbez revela que tomó terapia para volver a trabajar con Mauricio Ochmann

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La actriz confesó que recurrió a la terapia para superar la ruptura y aceptar el proyecto cinematográfico junto a su ex‑esposo, cuya película se estrena el 23 de julio de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 10:10 AM.