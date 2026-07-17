Ana de Armas es captada besando a Beto Montenegro en Madrid y desata rumores de romance

Madrid volvió a ser escenario de titulares cuando la actriz cubano‑española Ana de Armas fue vista en actitudes muy cariñosas junto a Alberto "Beto" Montenegro, vocalista y fundador de la banda venezolana Rawayá. Según el periodista Javi de Hoyos, los dos fueron observados abrazándose, dándose besos y compartiendo gestos de complicidad en varios puntos de la capital, entre ellos una cafetería frecuentada habitualmente por la actriz.
Los testimonios recabados por de Hoyos indican que la pareja ha asistido también al ciclo de conciertos "Noches del Botánico", uno de los eventos veraniegos más populares de la ciudad, lo que sugiere que su vínculo se ha consolidado más allá de encuentros casuales. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente el romance, diversos medios españoles coinciden en que la cercanía entre ambos ya no se mantiene en la sombra.
El vínculo, que según los reportes habría comenzado hace varios meses, llega en un momento en que Ana de Armas se encuentra fuera del foco mediático tras la supuesta relación con Tom Cruise, la cual nunca fue confirmada por los actores. Por su parte, Beto Montenegro continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la música alternativa latinoamericana, tras el éxito de Rawayá y el Grammy 2025 al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por "¿Quién trae las cornetas?".
La información fue difundida por Javi de Hoyos (@javihoyosmartinez) en sus redes sociales, donde aseguró haber recibido testimonios de varias personas que coincidieron con la actriz y el cantante en distintos momentos de la semana. La noticia ha generado un nuevo foco de atención en la vida sentimental de Ana de Armas, que ahora parece centrarse en la capital española.