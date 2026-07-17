Ana de Armas es captada besando a Beto Montenegro en Madrid y desata rumores de romance

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La actriz cubano‑española fue captada en actitudes cariñosas junto al vocalista de Rawayá, alimentando especulaciones sobre una relación que habría comenzado hace varios meses.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 01:54 PM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 02:18 PM.