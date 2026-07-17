Birmingham crea el Día de Ozzy Osbourne con conciertos y homenajes al ícono del heavy metal

La autoridad municipal ha confirmado la realización del primer Día de Ozzy Osbourne, una jornada dedicada a honrar al legendario cantante de heavy metal, fallecido el 22 de julio de 2025. El evento, programado para el 23 de julio, reunirá a fanáticos de todo el mundo y a la comunidad local en una serie de actividades que incluyen conciertos en vivo, exposiciones de arte, recorridos históricos y actos especiales en comercios y centros culturales.
El Día de Ozzy Osbourne será, por tanto, un tributo a la vida y obra de una leyenda que puso a Birmingham en el mapa mundial del rock, consolidando su reputación como cuna del heavy metal.