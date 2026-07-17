Birmingham crea el Día de Ozzy Osbourne con conciertos y homenajes al ícono del heavy metal

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La ciudad inglesa de Birmingham organizará el 23 de julio el inaugural Día de Ozzy Osbourne, con conciertos, exposiciones y recorridos que resaltan la influencia del ícono del heavy metal y su vínculo con la ciudad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 01:53 PM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 02:14 PM.