Muere Brenda Fricker, actriz irlandesa ganadora del Oscar y recordada por “Mi pobre Angelito 2”

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La ganadora del Oscar por “Mi pie izquierdo” murió el 17 de julio de 2026. Su representante confirmó el fallecimiento, pero la familia no ha revelado la causa. La actriz había padecido múltiples problemas de salud en los últimos años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 09:59 AM.