Muere Brenda Fricker, actriz irlandesa ganadora del Oscar y recordada por “Mi pobre Angelito 2”

Brenda Fricker, actriz irlandesa y primera mujer de su país en ganar un Oscar, falleció el viernes 17 de julio de 2026 a los 81 años. El anuncio lo realizó su representante, quien confirmó el deceso sin especificar la causa. La noticia ha generado una ola de mensajes de despedida de admiradores y colegas del mundo del cine, la televisión y el teatro.
Hasta el momento, la familia no ha divulgado el padecimiento que provocó su muerte. Medios internacionales señalan que la actriz enfrentó problemas de salud crónicos en los últimos años, pero no se ha emitido un diagnóstico oficial.
En entrevistas realizadas en 2025, Fricker describió su estado de salud deteriorado: permanecía gran parte del tiempo en cama, sufría dolor crónico, fatiga, dificultad para respirar, inflamación de articulaciones y caídas frecuentes que le ocasionaron fracturas. Además, reveló que era diabética y que debía tomar alrededor de 25 medicamentos diarios, recibiendo cuidados domiciliarios.
Brenda Fricker nació el 17 de febrero de 1945 en Dublín y comenzó su carrera en el teatro antes de consolidarse en la televisión y el cine británico. Su salto a la fama internacional llegó en 1989 con Mi pie izquierdo, donde interpretó a la madre de Christy Brown, papel que le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la primera actriz irlandesa en recibir la estatuilla.
Tres años después, se ganó el cariño del público mundial al encarnar a la “Mujer de las Palomas” en Mi pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, personaje que ayuda a Kevin McCallister en la Gran Manzana y que se volvió icónico dentro de la franquicia.
Su filmografía incluye títulos como A Time to Kill, Angels in the Outfield, Veronica Guerin, The Field y The Miracle Club, consolidándola como una de las actrices irlandesas más respetadas de su generación.
La comunidad artística y sus seguidores lamentan la pérdida de una figura emblemática cuyo legado perdurará en la historia del cine.