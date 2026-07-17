Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar camiseta de Inglaterra: “Somos mexicanos”

La actriz Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, respondió este viernes a la ola de críticas que recibió su marido tras publicar una foto en la que vestía la camiseta de Inglaterra durante sus vacaciones en Isla Mujeres. En un breve comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Basso escribió: “Somos cien por ciento mexicanos, y respetamos a todos los equipos, pero nuestra identidad no cambia”.
La polémica se originó cuando, pocos días después de la eliminación de México por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, Jiménez compartió una imagen en la que llevaba la playera de los Three Lions con el número 9, número que corresponde a Harry Kane. La publicación se viralizó en medio de la semifinal Argentina vs Inglaterra, generando una fuerte reacción de aficionados y comentaristas que consideraron el gesto como una falta de respeto hacia la selección mexicana.
Ante la creciente presión, Basso decidió intervenir para calmar los ánimos. Además de reiterar su orgullo mexicano, la actriz solicitó que se respete la vida personal del futbolista y que la discusión no se convierta en un ataque personal. “Entendemos la pasión de la afición, pero la vida privada de Raúl también merece ser respetada”, añadió.
El delantero, por su parte, no emitió declaraciones oficiales al respecto, pero sus seguidores en redes sociales han mostrado apoyo tanto a él como a su esposa, destacando la importancia de separar la vida profesional del deportista de sus momentos de ocio.
Esta situación vuelve a poner en relieve el debate sobre la imagen pública de los jugadores de la selección y la expectativa de que mantengan una postura siempre alineada con los símbolos nacionales, incluso en sus momentos de descanso.