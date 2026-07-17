Esposa de Raúl Jiménez responde a críticas por usar camiseta de Inglaterra: “Somos mexicanos”

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Daniela Basso, esposa del delantero mexicano Raúl Jiménez, se pronunció en redes sociales para cerrar la polémica surgida tras la publicación de una foto donde Jiménez lucía la camiseta de Inglaterra con el dorsal 9 de Harry Kane. En su mensaje reafirmó su orgullo por la identidad mexicana y pidió respeto a la vida privada del futbolista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 09:26 AM.