Osamu Menéndez rompe el silencio tras muerte de su hijo y viaja por su cuerpo

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Osamu Menéndez, padre del fallecido Mauro Menéndez y ex pareja de la actriz Aylín Mujica, rompe el mutismo familiar y anuncia que viajará para recuperar el cuerpo del joven DJ, mientras la causa de su muerte sigue sin confirmarse oficialmente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 01:18 PM.