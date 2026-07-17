Osamu Menéndez rompe el silencio tras muerte de su hijo y viaja por su cuerpo

El reconocido músico cubano Osamu Menéndez, ex cónyuge de la actriz Aylín Mujica, se pronunció públicamente por primera vez desde el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, de 23 años, DJ y productor musical. En un mensaje difundido en redes sociales, el artista declaró que se encuentra “viajando para buscar el cuerpo de mi hijo” y que la familia está “destrozada”.
La noticia de la muerte de Mauro, hijo de Mujica y Menéndez, se dio a conocer a través de varios medios durante la última semana, pero la actriz ha mantenido un silencio absoluto, sin emitir declaraciones ni publicar homenajes. Fue el propio padre quien rompió el mutismo, generando una ola de reacciones y mensajes de apoyo en plataformas como Instagram y Twitter.
El mensaje del músico se viralizó rápidamente. Más de 150 mil usuarios comentaron la publicación, expresando su solidaridad y condolencias. Entre los mensajes más destacados se encuentran los de colegas del mundo del espectáculo, como la actriz mexicana Verónica Castro y el cantante Carlos Rivera, quienes resaltaron la trayectoria emergente de Mauro como DJ y su talento prometedor.
Aylín Mujica, actriz cubana radicada en México, ha sido discreta respecto a su vida privada desde la muerte de su hijo. La falta de declaraciones ha sido interpretada por sus seguidores como una muestra de respeto y duelo profundo. Por su parte, Osamu Menéndez, hijo del guitarrista Pablo Menéndez y nieto de la legendaria cantante Barbara Dane, ha sido una figura pública que ha utilizado su plataforma para dar visibilidad al dolor familiar.
Se espera que la familia realice una ceremonia íntima en los próximos días, aunque los detalles no han sido confirmados. Mientras tanto, la comunidad del espectáculo y los seguidores de Aylín Mujica continúan enviando mensajes de apoyo, esperando que la familia encuentre consuelo en medio de la tragedia.