Muere Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, a los 28 años; familia guarda silencio

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Mauro Menéndez, DJ y productor musical, murió este viernes. La noticia se difundió mientras Aylín Mujica estaba en Colombia grabando la nueva temporada de Top Chef VIP. No se han revelado aún las causas del deceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 10:49 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 11:00 AM.