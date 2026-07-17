Muere Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, a los 28 años; familia guarda silencio

La mañana del viernes se confirmó la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica. Menéndez, de 28 años, se desempeñaba como DJ y productor musical y era conocido en la escena electrónica de México y el Caribe.
El anuncio se dio a conocer en redes sociales mientras Mujica se encontraba en Colombia participando en la grabación de la nueva temporada de Top Chef VIP. Según informó el conductor Javier Ceriani, la actriz se enteró del fallecimiento mientras estaba en el set, lo que generó una gran conmoción entre el elenco y el equipo de producción.
Hasta el momento, la familia no ha divulgado la causa del deceso ni ha emitido un comunicado oficial. Los medios locales están a la espera de información adicional que permita esclarecer los hechos.
Los seguidores de Aylín Mujica y los fanáticos de la música electrónica expresaron su pesar a través de mensajes de apoyo y condolencias en distintas plataformas digitales.