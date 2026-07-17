George Lucas afirma que la IA será clave en el futuro del cine: “Es el progreso”

En una entrevista concedida a la revista A Rabbit’s Foot, el director de 82 años y creador de la saga Star Wars, George Lucas, sostuvo que la inteligencia artificial (IA) se convertirá en un elemento esencial dentro de la industria del cine. Según el cineasta, la IA simplificará procesos creativos y técnicos, y su incorporación es parte inevitable de la evolución del medio.
Lucas comparó la llegada de la IA con hitos tecnológicos anteriores, como la sustitución de los carruajes por automóviles, y aseguró que “no hay nada que se pueda hacer al respecto. Eso es progreso, es el futuro”. El director explicó que la IA puede ayudar a identificar contenidos falsos, rastrear su origen y, en general, ofrecer herramientas que superan las capacidades humanas en determinadas tareas.
El realizador también abordó el papel del público en la creación cinematográfica. Rechazó el uso excesivo de grupos de enfoque (focus groups), argumentando que “el público no sabe lo que quiere ver”. Para Lucas, la opinión de la audiencia puede ser útil para entender la recepción de personajes o tramas, pero no debe dictar la visión original del creador.
En cuanto a la responsabilidad, Lucas subrayó que, aunque la IA sea una herramienta poderosa, la culpa y el reconocimiento siguen siendo responsabilidad del ser humano: “Si haces algo ilegal, debes ser castigado por ello. Hagas lo que hagas, mereces reconocimiento”.
Estas declaraciones se producen en medio de un intenso debate en la industria audiovisual sobre el uso de la IA en generación de imágenes, efectos visuales, edición y desarrollo de contenidos. Lucas concluyó que, pese a los temores, la IA representa una oportunidad para que los cineastas cuenten historias con mayor eficiencia y mantengan el vínculo emocional que caracteriza al cine.