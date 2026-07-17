George Lucas afirma que la IA será clave en el futuro del cine: “Es el progreso”

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El creador de ‘Star Wars’, George Lucas, afirmó que la inteligencia artificial será una herramienta clave en la producción cinematográfica y que intentar detener su adopción es imposible, comparándola con revoluciones tecnológicas pasadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 09:17 AM.