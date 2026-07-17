FIFA revela show de la final del Mundial 2026: Jennifer Hudson cantará el himno de EE. UU.

La FIFA confirmó que la ceremonia de apertura de la final del Mundial 2026 contará con la interpretación de tres himnos: el de Estados Unidos, anfitrión del evento, y los de Argentina y España, selecciones que disputarán el título.
El encargado de entonar el himno estadounidense será la reconocida cantante y actriz Jennifer Hudson. La artista, ganadora de un Grammy y Oscar, subirá al escenario del Estadio MetLife para rendir homenaje al país que acogerá el partido decisivo.
Tras el himno de EE. UU., sonarán los himnos de Argentina y España, aunque la FIFA mantendrá en reserva los nombres de los intérpretes de esas naciones para preservar la sorpresa del espectáculo.
El programa musical también incluirá la presentación del nuevo himno oficial de la FIFA, “Desire”, interpretado en vivo por Robbie Williams y Laura Pausini, así como la participación de Justin Bieber y Madonna en el show de clausura del torneo.
Con una producción que combinará efectos visuales, pirotecnia y actuaciones de artistas internacionales, la ceremonia busca convertir la final en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo y de entretenimiento, atrayendo a miles de espectadores al MetLife y a millones de televidentes alrededor del mundo.