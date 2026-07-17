FIFA revela show de la final del Mundial 2026: Jennifer Hudson cantará el himno de EE. UU.

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La cantante y actriz estadounidense interpretará el himno nacional de Estados Unidos durante la ceremonia previa al duelo entre Argentina y España en el Estadio MetLife, Nueva York‑Nueva Jersey.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 08:21 AM.