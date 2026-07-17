Intocable recibe estrella en Hollywood y celebra más de 30 años de legado musical mexicano

La banda mexicana Intocable recibió este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un galardón que reconoce su trayectoria de más de treinta años y su impacto en la música regional mexicana.
La ceremonia, celebrada en Los Ángeles, contó con la presencia del compositor Edgar Barrera y del ejecutivo musical Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, quienes resaltaron el legado de la agrupación y su papel en la evolución del sonido mexicano.
Seroussi subrayó que Intocable desafió las normas establecidas al inicio de su carrera, cuando la música regional mexicana estaba regida por parámetros rígidos. "Ricky tomó el acordeón y lo hizo sonar como el futuro; le mostró al mundo lo que la música mexicana podía ser", afirmó.
Por su parte, Barrera calificó a Intocable como una de las agrupaciones más importantes del país y destacó el impacto cultural de su propuesta, que combina el norteño tradicional con baladas y sonidos contemporáneos.
Fundada a principios de la década de 1990 en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez, la banda ha vendido más de 55 millones de discos y ha colocado 21 temas en el número uno de las listas de música regional mexicana. Entre sus éxitos se encuentran "¿Y todo para qué?", "Aire", "Te amo (Para siempre)" y "Eres mi droga".
Durante el evento, Ricky Muñoz fue el único integrante que tomó la palabra para agradecer el reconocimiento, señalando que la estrella simboliza el apoyo de sus seguidores y la continuidad de su proyecto musical.