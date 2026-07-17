Intocable recibe estrella en Hollywood y celebra más de 30 años de legado musical mexicano

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La agrupación de música regional mexicana Intocable fue honrada este jueves con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento que celebra más de tres décadas de trayectoria e influencia en el género.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 09:55 AM.