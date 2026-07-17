Karina Torres cobraría 400 mil pesos por semana en La Casa de los Famosos México 2026

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Filtraciones indican que Karina Torres negociaría 400,000 pesos semanales para su participación en La Casa de los Famosos México 2026, ocho veces más que el salario que percibió Wendy Guevara en 2023. La diferencia salarial evidencia la evolución del mercado de reality shows y el impacto de la representación trans en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 08:46 AM.