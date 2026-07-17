Luz Blanchet deja Café con Canela para cuidar a su hija Aitana y priorizar su salud y bienestar

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La conductora Luz Blanchet informó, entre lágrimas, que dejará el programa matutino Café con Canela para acompañar a su hija Aitana, quien padece una condición neurológica compleja. La decisión responde a un “proyecto personal” de brindar mayor atención y apoyo a la menor, cuya salud ha sido motivo de constante preocupación familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 01:54 PM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 02:03 PM.