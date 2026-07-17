Luz Blanchet deja Café con Canela para cuidar a su hija Aitana y priorizar su salud y bienestar

En la transmisión del viernes 17 de julio, Luz Blanchet, pareja de Lorenzo Lazo, anunció que ese sería su último día como integrante del programa Café con Canela. Visiblemente conmovida, la conductora agradeció al equipo y a sus compañeros, y explicó que su salida responde a la necesidad de retomar un proyecto personal: dedicar tiempo y cuidados a su hija Aitana, quien enfrenta una condición neurológica que incluye parte del espectro autista y parálisis.
Blanchet, madre de trillizos nacidos prematuramente en 2007 mediante fecundación in vitro, ha relatado en diversas entrevistas que, a causa de un derrame cerebral sufrido al nacer, Aitana presenta limitaciones en el habla y movilidad, requiriendo terapias y atención médica constante. La conductora subrayó que, aunque su hija no sufre dolor, la situación demanda un acompañamiento continuo que dificulta compaginar su vida profesional.
Durante el anuncio, sus compañeras de conducción le ofrecieron palabras de apoyo y reconocimiento a su trayectoria en el programa, deseándole éxito en esta nueva etapa centrada en la familia. Blanchet reiteró que su decisión busca honrar la vida de la persona más importante para ella, garantizando una mejor calidad de vida a su hija.
El caso de Luz Blanchet vuelve a poner en relieve los retos que enfrentan las familias con niños con necesidades especiales en México, así como la importancia de la sensibilización social y el acceso a servicios de salud y educación adecuados.