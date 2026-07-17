María Victoria aún desconoce la muerte de Elsa Aguirre; su familia decide protegerla

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Los nietos de la actriz centenaria María Victoria decidieron no informarle del fallecimiento de su amiga Elsa Aguirre, de 94 años, para proteger su estado de ánimo y salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 08:25 AM.