María Victoria aún desconoce la muerte de Elsa Aguirre; su familia decide protegerla

María Victoria, la actriz de 103 años, sigue sin conocer la muerte de Elsa Aguirre, una de las últimas divas del Cine de Oro mexicano, quien falleció el 14 de julio a los 94 años por un infarto cardiorrespiratorio derivado de complicaciones respiratorias.
El anuncio de la muerte de Aguirre se dio el miércoles 15 de julio y fue confirmado por diversas celebridades, entre ellas Ricardo Casares y Laura León. Sin embargo, la noticia no llegó a la abuela de los nietos que la acompañan, María Victoria Gutiérrez Cervantes, quien mantiene una estrecha amistad con la difunta desde hace décadas.
En una entrevista con la prensa, los nietos explicaron que decidieron ocultarle la noticia porque consideran que podría afectar su estado de ánimo y su salud. "Es amiga de toda la vida ella (Elsa Aguirre) y también Tongolele. Creo que son noticias que hay que cuidar y más a esa edad", declararon. Añadieron que la actriz de 103 años se encuentra "muy bien, sana completamente", aunque reconoce los problemas típicos de la edad avanzada.
Elsa Aguirre había preparado su último adiós: deseó que su funeral se realizara en Morelos y que sus restos fueran cremados, con las cenizas esparcidas en la naturaleza. La enfermera que la atendió a través del programa "Ventaneando" confirmó que la actriz falleció alrededor de las 10 de la noche, tras un paro cardiorrespiratorio provocado por una enfermedad respiratoria preexistente.
María Victoria, conocida por su papel en "Pensión de artistas" y "Del rancho a la televisión", se retiró de los escenarios en 2013 y ha vivido alejada del foco mediático. Sus nietos prefieren mantenerla rodeada de noticias positivas, recordando también a otras amigas de la generación dorada como Silvia Pinal.
El caso pone de relieve la delicada decisión de los familiares de figuras públicas de edad avanzada al manejar información sensible que pueda impactar su bienestar emocional y físico.