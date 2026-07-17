Nicola Porcella defiende a Flor Vigna y condena la xenofobia rumbo a La Casa de los Famosos

El 16 de julio de 2026, el actor y exconcursante peruano Nicola Porcella, finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, tomó la palabra ante los medios para repudiar la ola de xenofobia que ha recibido la actriz argentina Flor Vigna después de ser confirmada como la octava habitante de la edición 4 del programa, que arranca el domingo 26 de julio.
Porcella aclaró que Vigna no tiene relación alguna con los comentarios despectivos de un periodista argentino que, al aire, manifestó detestar a los mexicanos y acusó a México de sentir envidia hacia Argentina. "A ella no la conozco, pero ella no lo ha dicho. No le puedes echar la culpa a una persona que no tiene nada que ver con los comentarios de algún desatado que está diciendo tonterías", afirmó el peruano.
El exparticipante también dirigió un mensaje a los usuarios que alimentan el odio en redes sociales, recordando que “los haters viven en las redes, lo trato de entender. Mucha gente tira su frustración. Desearle el mal a alguien no quiere decir que te vaya a ir bien a ti, el sol sale para todos”.
Flor Vigna, nacida en Buenos Aires el 11 de junio de 1994, se hizo conocida en Argentina por su paso por el programa de competencia física Combate y por ganar dos temporadas consecutivas de Showmatch: Bailando por un sueño (2016 y 2017). En los últimos años ha diversificado su carrera, incursionando en la actuación, la música y, recientemente, en el boxeo mexicano, donde derrotó a la influencer regiomontana Alana Flores en el espectáculo Supernova.
Con más de 5.5 millones de seguidores en Instagram, Vigna ha compartido públicamente su historia de superación y la precariedad de su infancia, lo que la llevó a estudiar economía y a fundar una productora con 30 empleados, con la que sostiene a su familia.
El reality, producido por Televisa y transmitido por Las Estrellas y ViX, contará con la conducción de Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Además de Vigna, el elenco incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, entre otros. El premio para el ganador será de 4 millones de pesos.