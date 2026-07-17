Nicola Porcella defiende a Flor Vigna y condena la xenofobia rumbo a La Casa de los Famosos

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El exconcursante peruano defendió a la actriz argentina frente a los ataques en redes tras su participación en el reality, señalando que la xenofobia alimentada por comentarios de un periodista argentino no debe responsabilizarla.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 08:31 AM.