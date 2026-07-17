Pedro Sola visita albergue tras polémica y dona a perros; busca reparar daño y cambiar imagen

En una transmisión del 17 de julio, el presentador Pedro Sola, de Ventaneando, visitó por primera vez el albergue de la Fundación Yaakumah, tras la controversia generada por sus declaraciones sobre envenenar perros y disparar a sus dueños. La visita formó parte de una donación realizada por los conductores del programa y TV Azteca, cuyo objetivo es reparar el daño causado.
Durante la visita, Sola estuvo acompañado por Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y el equipo de producción. La fundación les mostró sus instalaciones y los perritos rescatados, mientras Castañeda le enseñó al conductor cómo acercarse respetuosamente a los animales y acariciarlos.
El propio Sola confesó que la experiencia le provocó "emociones muy extrañas" y describió sus sentimientos encontrados al convivir con los caninos, a quienes describió como vulnerables y necesitados de cariño. Afirmó que la interacción le hizo reflexionar sobre la responsabilidad de los medios al abordar temas sensibles.
La donación, cuyo monto no se reveló, se destinará a la atención médica, alimentación y cuidados de los perros del albergue, reforzando el compromiso de Ventaneando y TV Azteca con la causa animal. La Fundación Yaakumah agradeció públicamente el gesto y reiteró su llamado a la sociedad para que se eviten actos de crueldad contra los animales.
Esta visita marca la primera vez que Pedro Sola se adentra en un refugio canino, y su testimonio podría influir en la percepción pública del programa y sus conductores, que buscan reconstruir su imagen tras el escándalo.