Pedro Sola visita albergue tras polémica y dona a perros; busca reparar daño y cambiar imagen

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El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, acudió al albergue de la Fundación Yaakumah, donde recibió una donación de la producción del programa y TV Azteca, y confesó haber sentido emociones extrañas al interactuar con los perros rescatados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 01:53 PM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 02:01 PM.