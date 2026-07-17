Sylvia Pasquel rechazó La Casa de los Famosos pese a oferta millonaria de medio millón semanal

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La actriz Sylvia Pasquel confirmó que la productora Rosa María Noguerón le propuso un sueldo superior a los 300 mil pesos semanales para participar en la cuarta temporada del reality, pero descartó entrar a la casa, prefiriendo seguir con su agenda artística y considerar un rol como panelista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/07/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 17/07/2026 09:22 AM.