Sylvia Pasquel rechazó La Casa de los Famosos pese a oferta millonaria de medio millón semanal

En la entrevista concedida al programa Todo Para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, Sylvia Pasquel – hija de la legendaria Sylvia Pinal – reveló que la productora del reality, Rosa María Noguerón, le ofreció un pago "mucho mayorcito" al que circula en las supuestas listas de sueldos filtradas para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026. Según los conductores, la cifra rondaría el medio millón de pesos semanales, superando los 300 mil que aparecen en los documentos filtrados.
Pasquel dejó claro que, pese a la cuantía, no aceptará el encierro. "Ya les dije que no", afirmó con tono de broma, añadiendo que le gustaría que le pagaran por usar su nombre como gancho publicitario. La actriz explicó que el formato no encaja en sus planes porque la exposición constante y las tareas domésticas del programa (lavar platos, cocinar, lavar ropa) no son de su agrado, y que no desea "soportar algunas cosas higiénicas de otros participantes".
Además, la actriz subrayó que su decisión está motivada por su agenda profesional. Actualmente participa en la obra "Las Leonas" y realiza giras con "La Profesora", con proyecciones de trabajo en Argentina. "No lo necesito, lo que tengo me da para vivir cómodamente", declaró, descartando que la oferta económica sea un factor determinante.
Pasquel sí mostró interés en colaborar de forma alterna, como panelista en los análisis de las galas o en los segmentos de antes y después, pero reiteró que "dentro de la casa no me veo".