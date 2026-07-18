Altaír Jarabo rompe el silencio y descarta los rumores de divorcio con Frédéric García

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La actriz confirma que su matrimonio sigue intacto, calificando los rumores de divorcio como infundados y resaltando la fortaleza de su relación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/07/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 18/07/2026 10:33 AM.