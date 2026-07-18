Altaír Jarabo rompe el silencio y descarta los rumores de divorcio con Frédéric García

Altaír Jarabo volvió a hablar públicamente después de que los medios y las redes sociales alimentaran rumores de una posible separación de su esposo, Frédéric García, 18 años mayor. En una entrevista con la prensa, la actriz desmintió los rumores y subrayó que el vínculo con su cónyuge sigue siendo "maravilloso" y "caballeroso".
Según el periodista Alex Kaffie, la pareja habría estado viviendo en ciudades distintas —Jarabo en Miami, Florida, y García en Italia — lo que alimentó la especulación sobre una ruptura. Sin embargo, la actriz no abordó el tema de inmediato para no darle mayor difusión a los chismes.
En redes sociales, Jarabo compartió una foto en la que luce un vestido que describió como "especial" y recordó: "Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo". El mensaje fue acompañado por una publicación de García que celebró su aniversario, diciendo: "Más allá de celebrar en París cinco años de un matrimonio sumamente feliz, celebro cada mañana cuando despierto a tu lado, la elegancia, la belleza, la inteligencia, la luz y la nobleza que brindas a mi vida".
Durante el encuentro con la prensa, Jarabo explicó que prefirieron no profundizar en el tema para no dar mayor relevancia a los rumores. "Este amor es maravilloso, es caballeroso. Tiene mi amor, mi admiración", afirmó la actriz.
Los seguidores de la pareja pueden respirar aliviados, pues la actriz dejó claro que no hay planes de divorcio y que la relación sigue firme, a pesar de la distancia geográfica y la constante exposición mediática.