Disney prepara película live‑action sobre la princesa Tiana, spin‑off de "La princesa y el sapo"

Disney ha puesto en marcha una nueva producción de acción real centrada en la princesa Tiana, la heroína de la película animada "La princesa y el sapo" (2009). Según informó Deadline, el proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo y busca ampliar el universo del clásico sin reproducir su trama original.
Para la escritura del guion se han contactado al actor ganador de un Emmy, Colman Domingo, y al dramaturgo y director teatral nominado al Tony, Robert O’Hara. Ambos trabajarán conjuntamente en una historia original inspirada en el universo de Tiana, lo que indica que la propuesta será más bien un spin‑off que un remake tradicional.
Hasta el momento Disney no ha revelado detalles sobre el argumento, el reparto ni la fecha de estreno, y la compañía tampoco ha emitido comentarios oficiales al respecto.
Sin embargo, no todas las adaptaciones han sido exitosas. El reciente Moana en acción real recaudó apenas 43 millones de dólares en su primer fin de semana en EE. UU. y Canadá, muy por debajo de las proyecciones para una producción con presupuesto de 250 millones de dólares, lo que ha generado dudas sobre la saturación del mercado y la proximidad de los lanzamientos respecto a sus versiones animadas.
Con la incorporación de talentos como Colman Domingo, Disney parece apostar por una visión más polifacética y creativa para sus próximas entregas, buscando revitalizar sus clásicos mientras explora nuevas narrativas dentro de sus universos ya consolidados.