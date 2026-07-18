Disney prepara película live‑action sobre la princesa Tiana, spin‑off de "La princesa y el sapo"

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Disney anunció que está en fase temprana de desarrollo una película de acción real basada en la princesa Tiana, protagonista de "La princesa y el sapo" (2009). El guion será escrito por el actor Colman Domingo y el dramaturgo Robert O’Hara, y se plantea como un spin‑off, no como un remake de la historia original.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/07/2026 09:39 AM.
En Espectáculos y editada el 18/07/2026 09:46 AM.