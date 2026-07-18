Maribel Guardia envía mensaje de apoyo a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

La trágica noticia del fallecimiento del hijo de la actriz cubana Aylín Mujica ha generado una ola de condolencias en el mundo del espectáculo. Entre los mensajes más emotivos se destaca el de la cantante y actriz mexicana Maribel Guardia, quien, a través de su cuenta de Instagram, compartió palabras de consuelo basadas en su propia experiencia de pérdida.
Guardia inició su publicación manifestando su profunda tristeza y subrayó que "ninguna madre debería enfrentar una situación así". A continuación, dirigió una oración a Mujica: "Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo".
El punto álgido del mensaje fue la referencia a su propio duelo tras la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023. La actriz aseguró que acompaña a Mujica "junto con todas las madres que han vivido algo similar", ofreciendo así un apoyo que nace de la vivencia personal.
El mensaje de Maribel Guardia recibió numerosas reacciones de sus seguidores, quienes elogiaron la empatía y la sinceridad de la actriz al compartir su dolor y al mismo tiempo brindar consuelo a su amiga. La publicación se convirtió en un espacio de solidaridad, donde otras figuras del espectáculo también expresaron su apoyo a Mujica y a su familia.
Este gesto refuerza la importancia de la comunidad y el acompañamiento mutuo en momentos de pérdida, recordando que el dolor compartido puede aliviar, aunque sea en parte, el sufrimiento de quienes lo atraviesan.