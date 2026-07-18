Maribel Guardia envía mensaje de apoyo a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

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La actriz mexicana Maribel Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023, expresó su solidaridad con Aylín Mujica en Instagram, deseándole fortaleza y acompañándola en el dolor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/07/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 18/07/2026 09:49 AM.